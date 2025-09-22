Про роботу ППО повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Запоріжжя 22 вересня?

Уночі 22 вересня Росія вкотре атакувала Запорізьку область із повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про перебування ворожих дронів у небі України.

Повітряна тривога у Запорізькій області триває з 19:01 ще попередньої доби, 21 вересня.

За цей час та після півночі Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла кілька разів про БпЛА російської армії над містом Запоріжжя та загалом у регіоні. Також опубліковано інформацію про роботу ППО.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?