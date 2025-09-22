Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Російські БпЛА літають над Україною: де зараз існує небезпека
Що відомо про вибухи у Київській області?
У Київській області помічені ворожі ударні безпілотники. По них почали відпрацьовувати сили ППО.
Про це Київська ОВА повідомила о 00:25 22 вересня.
Мешканців області закликали не залишати своїх укриттів до відбою повітряної тривоги. Також закликають не фіксувати і не поширювати у мережі інформацію про роботу українських сил ППО.
Вибухи лунали також у низці інших областей
- Ввечері 21 вересня над Полтавою зафіксовано атаку ворожих дронів. Повітряний напад відбивали сили ППО.
- Двома годинами раніше вибухи чули у Запорізькій області.
- Ворог також атакував дронами Суми. У місті чули вибухи.