Про це пише 24 Канал з посиланням на секретарку міської ради Катерину Ямщикову.

Що відомо про атаку дронів на Полтаву 21 вересня?

Із 15:33 в Полтавській області оголошено повітряну тривогу. Ворог позпочав чергову атаку на Україну, під атаку також потрапила Полтава.

Над містом фіксувалися групи дронів. Раніше Повітряні Сили ЗСУ писали про рух ударних БпЛА в регіоні.

БпЛА в північній та південно-західній частинах Полтавщини, курс південно-західний,

– повідомляли військові.