Місцева влада повідомила про загрозу застосування російських БпЛА. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Що відомо про атаку дронів на Запоріжжя?

Близько 17:52 в понеділок, 22 вересня, у Запоріжжі пролунали вибухи. За кілька хвилин до цього з'явилася небезпека застосування дронів безпосередньо по місту.

Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Запоріжжя,

– повідомляв очільник ОВА.

В області повітряну тривогу оголосили ще о 17:16. Над областю фіксувалися кілька груп російських дронів. Їх збивали сили ППО. Внаслідок цього жителі міста могли чути вибухи. О 18:08 російських БпЛА над Запоріжжям вже не було.

Нагадаємо, що Запоріжжя опинилося під ворожою атакою й у ніч проти 22 вересня та рано вранці. Тоді окупанти запустили щонайменше 5 авіабомб. У місті було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, там виникла пожежа. Вороже озброєння знищило та пошкодило автівки. Відомо про трьох загиблих та трьох постраждалих жителів.

Де були російські атаки вдень 22 вересня?