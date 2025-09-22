Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Яка причина вибуху у Запоріжжі?

Повітряну тривогу по всій Запорізькі області оголосили близько 07:56 22 вересня. В ОВА повідомили про загрозу ударів балістикою.

Моніторингові канали писали про запуск балістики в напрямку міста. Вже близько 07:58 у самому Запоріжжі почули вибух.

Згодом, о 08:12, загроза ударів минула і пролунав відбій повітряної тривоги.

Про наслідки удару чи роботи ППО наразі подробиць немає.

