Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Під атакою були Київщина, Суми, Запоріжжя: наслідки нічної атаки "Шахедами" та КАБами

Що відомо про вибухи в Павлограді?

О 16:43 моніторингові канали повідомили про рух російських БпЛА на Павлоград. Вибух в місті пролунав о 16:59. Одразу після нього в районі оголосили про відбій повітряної тривоги.

Раніше по Павлограду росіяни застосували балістичні ракети зі східного напрямку. Близько 13:50 в межах Павлоградського району лунали вибухи через атаку чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М".

Повторні вибухи в Павлограді пролунали о 14:21.

Наразі місцева влада не повідомляла про наслідки цих атак.