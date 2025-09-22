Противник для повітряного удару використав 141 безпілотників різного типу, з них майже 80 – "Шахеди", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Скільки дронів знешкодили?

Попередньо, станом на 08:30 сили ППО знешкодили 132 ворожі дрони типу на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.

Крім того, вранці 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Які наслідки атаки БпЛА?