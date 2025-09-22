Противник для повітряного удару використав 141 безпілотників різного типу, з них майже 80 – "Шахеди", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Скільки дронів знешкодили?
Попередньо, станом на 08:30 сили ППО знешкодили 132 ворожі дрони типу на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 8 локаціях.
Крім того, вранці 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.
Які наслідки атаки БпЛА?
- Уночі дрони атакували Київщину. У Борисполі горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок, пошкоджено транспорт і житло. Поранення отримав чоловік 1993 року народження. Загоряння і пошкодження зафіксовані ще 3 районах області.
- Під атакою перебували і Суми. Там спалахнула пожежа на об'єкті промисловості. Ще одне влучання було зафіксоване на території навчального закладу. Вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерхових будинках. Травмовано 63-річного охоронця підприємства. Чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.
- Увечері 21 вересня на Полтавщині дрони влучили по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа.