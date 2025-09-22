Противник для воздушного удара использовал 141 беспилотника разного типа, из них почти 80 – "Шахеды", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Сколько дронов обезвредили?
Предварительно, по состоянию на 08:30 силы ПВО обезвредили 132 вражеских дрона типа на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение обломков на 8 локациях.
Кроме того, утром 22 сентября враг нанес авиаудару по инфраструктуре города Запорожья. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.
Каковы последствия атаки БПЛА?
- Ночью дроны атаковали Киевщину. В Борисполе горели квартира в многоэтажке и частный дом, поврежден транспорт и жилье. Ранение получил мужчина 1993 года рождения. Возгорание и повреждение зафиксированы еще в 3 районах области.
- Под атакой находились и Сумы. Там загорелся пожар на объекте промышленности. Еще одно попадание было зафиксировано на территории учебного заведения. Взрывной волной выбило окна в многоэтажных домах. Травмирован 63-летний охранник предприятия. Мужчину госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.
- Вечером 21 сентября в Полтавской области дроны попали по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар.