Взрывы в Сумах ночью 22 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в Сумской области, в частности в Сумском районе, объявили в 03:25 ночью 22 сентября. Воздушные силы сразу сообщили об угрозе применения ударных БпЛА врага в регионе.

С 03:45 местные СМИ начали писать о взрывах в Сумах. Те прозвучали несколько раз.

По состоянию на момент публикации подробной информации о ситуации в городе не было.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?