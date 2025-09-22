Об этом пишет Суспільне. 24 Канал информирует, что известно на данный момент.
Взрывы в Сумах ночью 22 сентября: что известно?
Воздушную тревогу в Сумской области, в частности в Сумском районе, объявили в 03:25 ночью 22 сентября. Воздушные силы сразу сообщили об угрозе применения ударных БпЛА врага в регионе.
С 03:45 местные СМИ начали писать о взрывах в Сумах. Те прозвучали несколько раз.
По состоянию на момент публикации подробной информации о ситуации в городе не было.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Враг после полуночи атаковал дронами Киевскую область, где работала противовоздушная оборона.
- Примерно в это же время прогремели взрывы в Запорожье, над городом также видели БПЛА россиян.