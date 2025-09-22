Про це пише Суспільне. 24 Канал інформує, що відомо на цей момент.
Вибухи в Сумах уночі 22 вересня: що відомо?
Повітряну тривогу в Сумській області, зокрема у Сумському районі, оголосили о 03:25 вночі 22 вересня. Повітряні сили одразу повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА ворога у регіоні.
Від 03:45 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у Сумах. Ті пролунали кілька разів.
Станом на момент публікації докладної інформації про ситуацію у місті не було.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Ворог після півночі атакував дронами Київську область, там працювала Протиповітряна оборона.
- Приблизно у цей самий час пролунали вибухи у Запоріжжі, над місто також бачили БпЛА росіян.