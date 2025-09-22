Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
Что известно об атаке на Одессу 22 сентября?
Около 20:22 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Для города существовала угроза применения российских "Шахедов".
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что с моря на Одессу летит вражеский БпЛА. В 21:02 в городе прогремел первый взрыв, а следующий жители услышали через минуту.
Мониторинговые каналы также сообщили, что по Одессе враг мог ударить баллистикой, ведь одновременно с атакой дронов появилась угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Вероятно, этот раз россияне применили по Одессе "Искандер-М". В небе над городом уже виднеется столб дыма.
Местные власти пока не комментировали обстрел. О последствиях атаки информации нет.
В 21:16 воздушную тревогу в области отбили.
Вечерняя атака на Украину: что известно
С вечера российская армия атакует Украину дронами и ракетами. Одновременно с Одессой взрывы из-за обстрелов слышали жители Николаева и Сум.
Дважды за сутки россияне атаковали разным оружием Павлоград. Шумно в городе было с разницей в несколько часов. Нанесла ли атака последствия – неизвестно.
ПВО сбивала вражеские дроны в Запорожье. Враг атаковал город несколькими волнами, но военные обезвредили цели. Вследствие этого жители могли слышать взрывы в течение дня и вечера.