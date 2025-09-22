Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Що відомо про атаку на Одесу 22 вересня?
Близько 20:22 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Для міста існувала загроза застосування російських "Шахедів".
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що з моря на Одесу летить ворожий БпЛА. О 21:02 в місті пролунав перший вибух, а наступний жителі почули за хвилину.
Моніторингові канали також повідомили, що по Одесі ворог міг вдарити балістикою, адже одночасно з атакою дронів з'явилася загроза застосування балістичного озброєння з Криму. Ймовірно, цього разу росіяни застосували по Одесі "Іскандер-М". У небі над містом вже видніється стовп диму.
Місцева влада наразі не коментувала обстріл. Про наслідки атаки інформації немає.
О 21:16 повітряну тривогу в області відбили.
Вечірня атака на Україну: що відомо
З вечора російська армія атакує Україну дронами та ракетами. Одночасно з Одесою вибухи через обстріл чули жителі Миколаєва та Сум.
Двічі за добу росіяни атакували різною зброєю Павлоград. Гучно в місті було з різницею в кілька годин. Чи завдала атака наслідків – невідомо.
ППО збивала ворожі дрони в Запоріжжі. Ворог атакував місто кількома хвилями, але військові знешкодили цілі. Внаслідок цього жителі могли чути вибухи протягом дня та вечора.