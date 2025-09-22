Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумах?
Повітряна тривога у Сумській області почала ширитися ще о 18:51.
У Повітряних силах декілька разів попереджали про рух ворожих ударних безпілотників через регіон курсом на Південь.
Гучно у Сумах було приблизно о 21:03.
Після цього Повітряні сили дали ще одне попередження – російські БпЛА на Сумщині продовжують рухатися курсом на Полтавщину.
Увечері 22 вересня російська армія атакувала Одесу дронами та балістикою. Ворожі цілі рухалося з акваторії Чорного моря.
У той же час гучно було у Миколаєві. Попередньо причиною вибухів стала балістика.
Ще раніше ППО працювала на Запоріжжі. Регіон атакували ударні безпілотники.