Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зазначимо, що водночас гучно було й в інших містах.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

Повітряну тривогу для Миколаївської області оголосили орієнтовно о 18:31. Незадовго після цього у Повітряних силах повідомили про групу ворожих безпілотників, які вдалося зафіксувати у повітряному просторі регіону.

Вже о 21:02 з'явилася інформація про загрозу балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму, вибухи пролунали у кількох містах. О 21:04 у мережі оприлюднили перші повідомлення про вибухи у Миколаєві.

У Миколаєві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

У яких містах також було гучно?