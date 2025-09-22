Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Отметим, что одновременно громко было и в других городах.

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу для Николаевской области объявили ориентировочно в 18:31. Вскоре после этого в Воздушных силах сообщили о группе вражеских беспилотников, которые удалось зафиксировать в воздушном пространстве региона.

Уже в 21:02 появилась информация об угрозе баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма, взрывы прогремели в нескольких городах. В 21:04 в сети обнародовали первые сообщения о взрывах в Николаеве.

В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

