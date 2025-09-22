Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушная тревога в Сумской области начала распространяться еще в 18:51.

В Воздушных силах несколько раз предупреждали о движении вражеских ударных беспилотников через регион курсом на Юг.

Громко в Сумах было примерно в 21:03.

После этого Воздушные силы дали еще одно предупреждение – российские БпЛА на Сумщине продолжают двигаться курсом на Полтавщину.

