Деякі потяги затримуються. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича, ДСНС та Укрзалізницю.
Дивіться також Близько третини міста: у Запорізькій райраді розповіли, які райони страждають від ударів КАБами
Які наслідки обстрілу Кіровоградщини 23 вересня?
Станом на 07:20 рятувальники повідомили про локалізацію пожежі на об'єкті інфраструктури в Кіровоградській області. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.
Про постраждалих інформація не надходила.
В Укрзалізниці повідомили про пошкодження інфраструктури, через яке декілька поїздів прямують із затримками. Це стосується рейсів:
- №54 Одеса – Дніпро;
- №254 Одеса – Кривий Ріг;
- №51 Одеса – Запоріжжя;
- №128 Львів – Запоріжжя;
- №92 Одеса – Краматорськ.
Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. В Укрзалізниці перепросили за незручності.
Ліквідація наслідків російської атаки: дивіться фото
Що відомо про нічну атаку 23 вересня?
Уночі 23 вересня повітряну тривогу в Україні оголошували через загрозу ударних безпілотників і застосування ворогом балістики.
Зокрема, вибухи пролунали в Чернігові, Одесі та Запоріжжі.
Місто Запоріжжя росіяни масовано атакували керованими авіабомбами та дронами. Зруйнований житловий будинок, сусідні також пошкоджені вибуховою хвилею, виникла пожежа. Зрештою, рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка.