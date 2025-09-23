Деякі потяги затримуються. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Райковича, ДСНС та Укрзалізницю.

Які наслідки обстрілу Кіровоградщини 23 вересня?

Станом на 07:20 рятувальники повідомили про локалізацію пожежі на об'єкті інфраструктури в Кіровоградській області. Від ДСНС до ліквідації наслідків ворожої атаки залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки.

Про постраждалих інформація не надходила.

В Укрзалізниці повідомили про пошкодження інфраструктури, через яке декілька поїздів прямують із затримками. Це стосується рейсів:

№54 Одеса – Дніпро;

№254 Одеса – Кривий Ріг;

№51 Одеса – Запоріжжя;

№128 Львів – Запоріжжя;

№92 Одеса – Краматорськ.

Зверніть увагу! За часом затримки потягів можна слідкувати за посиланням. В Укрзалізниці перепросили за незручності.

Ліквідація наслідків російської атаки: дивіться фото

Що відомо про нічну атаку 23 вересня?