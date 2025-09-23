Крім того, раз на тиждень загарбники атакують Запоріжжя "Шахедами". Про це в ефірі 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук.

Читайте також Запоріжжя вночі опинилося під авіаударом: є руйнування та жертви, аварійні роботи завершено

"Думаю, що це відбувається приблизно раз на декілька тижнів. Переважно це одні і ті ж райони, куди їх дістають. Тобто це близько третини міста, відповідно до населення або площі. Раз на тиждень зазвичай бувають і "Шахеди", – підкреслив депутат.

Наслідки атаки 22 вересня

Антон Жук зазначив, що вночі 22 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя КАБами. Постраждала південна частина міста. На жаль, є загиблі. Також є постраждалі, яким надавали медичну допомогу.

Атаку було близько четвертої-п'ятої ранку КАБами по Запоріжжю. Тобто це був єдиний вид боєприпасів, якими вони атакували найпівденнішу частину міста, якої вони вже й раніше діставали керованими авіабомбами,

– сказав він.

Було зафіксовано понад 10 прильотів. Також були пошкоджені адміністративні будівлі. Були вибухи біля будівельного супермаркету. Пошкодження в багатьох випадках – це насамперед вікна, скло.

Атака на Запоріжжя: що відомо?