Перші кадри після прильотів КАБів показали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Який мали вигляд перші миті після атаки на Запоріжжя?

Зночі 22 вересня російська армія запускала дрони по Запорізькі області. Вранці стало відомо, що росіяни застосували керовані авіабомби. Загалом було запущено 5 КАБів по цивільній інфраструктурі.

Одними з перших на допомогу постраждалим прибули патрульні. За словами Білошицького, вони допомагали людям вибратися з-під завалів, доправляли їх до безпечніших місць, регулювали рух і забезпечували проїзд спецтранспорту.

Перші хвилини після удару у Запоріжжі: дивіться відео

За даними місцевої влади, внаслідок атаки зруйновано багато домівок. Також виникла пожежа, пошкоджено автомобілі, загинули 3 цивільних. Триває ліквідація наслідків.

Нещодавні обстріли України: які наслідки?