В регіоні сили ППО збивали російські дрони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думську".
Що відомо про атаку на Одещину?
Вночі 8 жовтня Україну знову атакують ударні ворожі безпілотники. Вибухи пролунали у кількох областях, зокрема і в Одеській.
Повітряну тривогу оголошували в області о 01:18. Опісля Повітряні сили ЗСУ писали про рух дронів.
БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Південне/Чорноморське,
– написали ПС.
Вибухи місцеві почули близько 01:39. Після цього моніторингові канали повідомили, що понад 5 БпЛА атакують порт у Південному. Згодом небезпека для Одеської області минула.
Які наслідки останніх обстрілів Одеси та області?
Росія атакувала Одещину 6 жовтня ударними дронами, поціливши у цивільний промисловий об'єкт. Внаслідок удару виникла пожежа. Обійшлось без постраждалих і значних руйнувань.
2 жовтня ворог масовано атакував залізничну інфраструктуру України, зокрема на депо Укрзалізниці в Одесі. Унаслідок удару постраждав машиніст поїзда.
Через обстріл тієї ж ночі в Одеській області було пошкоджено приватний будинок. Поранені двоє людей. Близько 50 тисяч споживачів залишались без світла.