Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Які наслідки російського удару?

Олег Кіпер повідомив про ворожу атаку на інфраструктуру Одеської області. Для терору України ворог залучив "Шахеди".

Не зважаючи на активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта,

– повідомив очільник ОВА.

Він додав, що на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Що відомо про ворожі обстріли України?