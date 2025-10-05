Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Краматорську міську раду.

Які наслідки атаки ворожого дрона?

О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу – росіяни атакували FPV-дроном з бойовою частиною на оптоволоконні.

Відомо, що влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста.

Інформація щодо постраждалих поки не надходила,

– додали в міськраді.

Наразі встановлюються остаточні наслідки ворожого удару.

Автори проєкту "Донбас Реалії" також повідомили, що атака сталася біля багатоповерхової житлової забудови. На додачу журналісти опублікували кадри, які підтверджують застосування ворогом дрона на оптоволокні.

Росіяни атакували FPV-дроном / Фото: "Донбас Реалії"

У чому особливість дронів на оптоволокні?