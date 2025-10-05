Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.
Які наслідки російської атаки у Тернопільській області?
В'ячеслав Негода зазначив, що у Тернопільській області після ворожої атаки зафіксовано падіння уламків ракети та кількох БпЛА.
Постраждалих і руйнувань немає,
– наголосив очільник ОВА.
Водночас він розповів, що на Чортківщині є незначне пошкодження даху будівлі.
Загалом під час обстрілу вночі 5 жовтня найбільше дісталося Львівській області. Авіаексперт Костянтин Криволап припустив в етері 24 Каналу, що ворог, імовірно, хотів знищення української енергоструктури в регіоні, а також показати європейським лідерам, що їх очікує, якщо вони, імовірно, захочуть захистити західний повітряний простір України.
У яких областях були влучання після обстрілу 5 жовтня?
Російська армія вночі 5 жовтня здійснила один із наймасованіших обстрілів по Львову. Внаслідок цього частина міста лишилася без світла, а пожежі фіксували у низці різних об'єктів міста та області. У Лапаївці, що у передмісті Львова, попередньо, загинули 4 людини – ціла родина, зокрема 15-річна дівчинка.
Постраждало через ворожу атаку і Запоріжжя. У місті через обстріл одна людина загинула, ще 10 було поранено. Також були знеструмлення значної кількості споживачів в Запоріжжі та Запорізькому районі.
Окрім того, під атакою також було й Прикарпаття. За даними начальниці Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, через обстріл було руйнування інфраструктури у регіоні, також постраждала 1 людина.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, саме цивільна інфраструктура, зокрема, енергетика, стала основною ціллю окупантів під час масованої атаки вночі 5 жовтня. Пошкоджень також зазнали десятки звичайних житлових будинків.