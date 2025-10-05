Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоду.

Які наслідки російської атаки у Тернопільській області?

В'ячеслав Негода зазначив, що у Тернопільській області після ворожої атаки зафіксовано падіння уламків ракети та кількох БпЛА.

Постраждалих і руйнувань немає,

– наголосив очільник ОВА.

Водночас він розповів, що на Чортківщині є незначне пошкодження даху будівлі.

Загалом під час обстрілу вночі 5 жовтня найбільше дісталося Львівській області. Авіаексперт Костянтин Криволап припустив в етері 24 Каналу, що ворог, імовірно, хотів знищення української енергоструктури в регіоні, а також показати європейським лідерам, що їх очікує, якщо вони, імовірно, захочуть захистити західний повітряний простір України.

У яких областях були влучання після обстрілу 5 жовтня?