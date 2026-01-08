Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Про що попереджають киян?

У КМДА повідомили, що міські та комунальні служби вже працюють у посиленому режимі й підготували додаткові алгоритми реагування на випадок перебоїв з енергопостачанням.

Житловим організаціям також надали рекомендації щодо стабільної роботи будинкових систем теплопостачання в разі позаштатних ситуацій у період морозів. Також до роботи підготували 69 мобільних котелень: за потреби вони забезпечуватимуть автономне теплопостачання лікарень, пологових будинків, закладів соцзахисту та інших критично важливих об'єктів.

Водночас просимо й кожного з вас підготуватися заздалегідь – це допоможе легше пройти можливі позаштатні ситуації,

– додали в КМДА.

Місцева влада закликала киян:

знайти на мапах найближчі укриття, пункти обігріву та бювети й зберегти собі ці адреси;

перевірити заряд павербанків і портативних зарядних станцій, підготувати ліхтарики, лампи на батарейках або акумуляторах, свічки, сірники, запасні батарейки;

подбати про теплі домашні речі й ковдри, а також про утеплені місця для домашніх улюбленців;

зробити запас питної, технічної води та їжі тривалого зберігання, яка не потребує електроенергії для приготування.

за можливості утеплити оселю: заклеїти стики вікон, перевірити ізоляцію та розмістити теплоізоляційний матеріал між стіною й батареєю.

Також містянам рекомендували слідкувати за офіційними повідомленнями міської влади та бережіть себе й близьких.

Яка зараз ситуація в енергосистемі?