Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
О чем предупреждают киевлян?
В КГГА сообщили, что городские и коммунальные службы уже работают в усиленном режиме и подготовили дополнительные алгоритмы реагирования на случай перебоев с энергоснабжением.
Жилищным организациям также предоставили рекомендации по стабильной работе домовых систем теплоснабжения в случае внештатных ситуаций в период морозов. Также к работе подготовили 69 мобильных котельных: при необходимости они будут обеспечивать автономное теплоснабжение больниц, родильных домов, учреждений соцзащиты и других критически важных объектов.
В то же время просим и каждого из вас подготовиться заранее – это поможет легче пройти возможные внештатные ситуации,
– добавили в КГГА.
Местные власти призвали киевлян:
- найти на картах ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы и сохранить себе эти адреса;
- проверить заряд павербанков и портативных зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, свечи, спички, запасные батарейки;
- позаботиться о теплых домашних вещах и одеялах, а также об утепленных местах для домашних любимцев;
- сделать запас питьевой, технической воды и пищи длительного хранения, которая не требует электроэнергии для приготовления.
- по возможности утеплить дом: заклеить стыки окон, проверить изоляцию и разместить теплоизоляционный материал между стеной и батареей.
Также горожанам рекомендовали следить за официальными сообщениями городских властей и берегите себя и близких.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
7 января в Минэнерго сообщили, что Россия снова массированно атаковала энергообъекты Украины. Из-за обстрелов почти полностью были обесточены Днепропетровскую и Запорожскую области.
По словам Бориса Филатова, энергетики и коммунальные службы постепенно подают электроснабжение прежде всего в больницы Днепра. В то же время мэр города напомнил, что учреждения здравоохранения имеют альтернативные источники энергии и необходимые запасы.
В то же время, по данным ДТЭК, на Днепропетровщине без света остаются около 800 000 семей.