Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду.

Какие последствия российской атаки в Тернопольской области?

Вячеслав Негода отметил, что в Тернопольской области после вражеской атаки зафиксировано падение обломков ракеты и нескольких БПЛА.

Пострадавших и разрушений нет,

– подчеркнул глава ОВА.

В то же время он рассказал, что в Чертковском районе есть незначительное повреждение крыши здания.

В целом во время обстрела ночью 5 октября больше всего досталось Львовской области. Авиаэксперт Константин Криволап предположил в эфире 24 Канала, что враг, вероятно, хотел уничтожения украинской энергоструктуры в регионе, а также показать европейским лидерам, что их ожидает, если они, вероятно, захотят защитить западное воздушное пространство Украины.

