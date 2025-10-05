Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Тернопольской ОВА Вячеслава Негоду.
Какие последствия российской атаки в Тернопольской области?
Вячеслав Негода отметил, что в Тернопольской области после вражеской атаки зафиксировано падение обломков ракеты и нескольких БПЛА.
Пострадавших и разрушений нет,
– подчеркнул глава ОВА.
В то же время он рассказал, что в Чертковском районе есть незначительное повреждение крыши здания.
В целом во время обстрела ночью 5 октября больше всего досталось Львовской области. Авиаэксперт Константин Криволап предположил в эфире 24 Канала, что враг, вероятно, хотел уничтожения украинской энергоструктуры в регионе, а также показать европейским лидерам, что их ожидает, если они, вероятно, захотят защитить западное воздушное пространство Украины.
В каких областях были попадания после обстрела 5 октября?
Российская армия ночью 5 октября осуществила один из самых массированных обстрелов по Львову. В результате часть города осталась без света, а пожары фиксировали в ряде различных объектов города и области. В Лапаевке, что в пригороде Львова, предварительно, погибли 4 человека – целая семья, в частности 15-летняя девочка.
Пострадало из-за вражеской атаки и Запорожье. В городе из-за обстрела один человек погиб, еще 10 были ранены. Также были обесточивания значительного количества потребителей в Запорожье и Запорожском районе.
Кроме того, под атакой также было и Прикарпатье. По данным начальницы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук, из-за обстрела было разрушение инфраструктуры в регионе, также пострадал 1 человек.
Как отметил президент Владимир Зеленский, именно гражданская инфраструктура, в частности, энергетика, стала основной целью оккупантов во время массированной атаки ночью 5 октября. Повреждения также получили десятки обычных жилых домов.