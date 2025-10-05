Авиаэксперт Константин Криволап предположил в разговоре с 24 Каналом, почему россияне направляют свое оружие на конкретный украинский регион. Также он оценил, могут ли стать такие атаки, как 5 октября, регулярными.

Важно Город в дыму, часть – без света: все об одной из самых массированных атак России по Львову

Имеют ли россияне достаточное количество дронов и ракет для возможных следующих атак?

Криволап отметил, если Россия смогла осуществить такие удары сегодня, то это означает, что способна сделать их и в другой раз.

Возможно еще с большей интенсивностью, с большим количеством – вопрос накопления. Она будет накапливать один день, два дня, три дня, четыре дня, или неделю. Вопрос исключительно в этом,

– подчеркнул он.

Однако то, что у россиян есть такие способности, и то, что они имеют запасы дронов и ракет, не вызывает, по его словам, никаких сомнений.

Также авиаэксперт сделал предположение, почему 5 октября большинство ракет летели именно на Запад Украины.

Я не уверен в том, что прав, но можно предположить, что Россия же всегда пытается решить одним каким-то действием кучу разных вопросов,

– подчеркнул Константин Криволап.

Во-первых, это уничтожение украинской энергоструктуры, расположенной в этих регионах, особенно на Львовщине.

Во-вторых, показать нашим европейским партнерам, что их ожидает, если они, вероятно, захотят защитить западное воздушное пространство Украины.

Такие идеи существуют, как заметил авиаэксперт, поэтому они должны понимать, к чему им надо готовиться. По мнению Криволапа, Путин стремился показать именно это.

Какие последствия российского комбинированного удара по Украине 5 октября?