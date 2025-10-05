Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрія Ігната в етері національного маратону.

Що ускладнювало роботу Сил оборони по ворожих цілях під час атаки 5 жовтня?

Юрій Ігнат зазначив, що вночі 5 жовтня ворог здійснив типовий комбінований удар із застосуванням різних дронів та типів ракет – повітряного, морського та наземного базування. Основна маса ракет – крилаті "Іскандер-К" і "Калібри". Крім того, було зафіксовано 2 аеробалістичні ракети "Кинджал".

Фактично вся маса була спрямована на Львівщину, постраждали певні об’єкти, також постраждало Запоріжжя та інші міста – атака була великою та масованою… Ворог застосовує різні тактичні прийоми, різні маршрути… Величезна кількість із різних напрямків – фактично оточують у півкільце з місць пусків – з моря, повітря, землі,

– сказав полковник.

Він також підкреслив, що ворог часто акцентовано завдає подібних ударів по окремих регіонах. Якщо раніше масштабної атаки зазнавав Київ, то тепер – Львів і Львівщина. Водночас він наголосив, що, судячи з кількості збитих цілей, Повітряне командування "Захід" ПС ЗСУ відпрацювало гідно.

Військовий додав, що на ефективність української протиповітряної оборони впливає низка факторів, зокрема зміна тактики росіян. За його словами, роботу мобільних вогневих груп ускладнює висота, на яку піднімаються "Шахеди", а також те, що ворог атакує одночасно з різних напрямків різними засобами ураження – балістичними, крилатими ракетами та дронами, у тому числі реактивними.

"Усе це ускладнює нашу роботу, бо доводиться приймати надзвичайно швидкі рішення, визначати тип та спосіб збиття того чи іншого дрона, ракети. Ну, й погодні умови… Вони не дуже сприятливі для роботи пілотованої авіації, для операторів зенітних дронів – треба бачити ціль. Якщо туман чи хмарність – це суттєво ускладнює роботу. Але, попри ці складнощі, українські пілоти, зокрема F-16 відпрацювали сьогодні певну частину ракет", – пояснив Ігнат.

Також він прокоментував інформацію про те, що ворог модернізує балістичні ракети, через що їх стало складніше збивати.

Ворог поступово випробовує різні типи озброєння на полі бою. Звісно, стало складніше збивати ракети, які летять по квазібалістичній траєкторії або здійснюють коливання при заході на ціль,

– зазначив представник Повітряних сил.

Окрім того, Юрій Ігнат уточнив, що це створює додаткові труднощі для систем Patriot, оскільки вони працюють в автоматичному режимі й складніше розраховують точку перехоплення цілі. До того ж полковник пояснив, що, якщо ракети заходять із різних напрямків, один комплекс Patriot не може впоратися з усіма цілями – потрібні кілька систем та радарів.

До речі, авіаексперт Валерій Романенко в етері 24 Каналу розповідав, що Росія змінює свої методи, зосередившись наразі на комбінованих ударах по окремо визначених областях, а не всій Україні. Так, ворог хоче завдавати таких ударів, щоб вони перевищували можливості місцевої протиповітряної оборони.

