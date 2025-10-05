Політолог Олег Лісний в ефірі 24 Каналу розповів, як мають реагувати західні країни на агресію Росії. Він пояснив, до чого може призвести зволікання у сьогоднішній ситуації.

До теми Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО

Чому Заходу потрібно вчасно реагувати на агресію Росії щодо України та країн Європи?

Лісний наголосив, що Європа рано чи пізно замислиться про свою безпеку, і саме Путін змусить її це зробити.

Вже британські винищувачі літають над небом Польщі, готуючись до того, щоб збивати імовірні російські повітряні цілі. Проте, на його думку, питання у тому, що вони готові зараз збивати і чим.

"Однак це питання часу і, за великим рахунком, великої крові українців. Оскільки, доки вони ухвалюють свої рішення, росіяни нас вбивають, руйнують інфраструктуру, приватні будинки, людські долі, життя. І це велика ціна, яку ми платимо, можливо, за свої помилки", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! Росія 5 жовтня здійснила масовану атаку на Україну. Ворог запустив понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Найбільшого удару було завдано по Заходу країни. На Львівщині внаслідок атаки загинуло четверо людей.

В Україні, за його словами, колись теж вважали, що такого, що відбувається зараз, не може ніколи статися. І настане час, коли Європа буде платити свою ціну і періодично задаватиме собі питання: "А чому ми не зробили вчасно той чи інший крок?"

Я не зловтішаюся, що вони можуть відчути те ж саме, що зараз переживають українці. Нікому цього не бажаю, окрім Росії. Але чим далі я дивлюся на те, що відбувається в Європі, тим більше виникають паралелі, хоч і не прямі, з Другою світовою війною. Ця історія розвивається по-іншому, але, на превеликий жаль, за схожим сценарієм,

– наголосив Олег Лісний.

Він додав, що не треба бути великим аналітиком, щоб зробити простий висновок. Якщо дії відстають від часу появи загрози, то вони обов'язково призведуть до трагедії.

Як західні країни можуть закрити небо над Україною?