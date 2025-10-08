Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки російських дронів збила українська ППО?

У ніч на 08 жовтня (із 18:30 07 жовтня) противник атакував Україну 183 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ – Росія;

Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Близько 100 з запущених дронів ворогом були – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,

– написали у Повітряних силах.



Як відпрацювала протиповітряна оборона України вночі 8 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Військові також повідомили, що зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!" – закликали у ПС ЗСУ.

