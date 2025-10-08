Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Скільки російських дронів збила українська ППО?

У ніч на 08 жовтня (із 18:30 07 жовтня) противник атакував Україну 183 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків:

  • Міллерово;
  • Курськ;
  • Брянськ;
  • Орел;
  • Приморсько-Ахтарськ – Росія;
  • Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму.

Близько 100 з запущених дронів ворогом були – "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни,
– написали у Повітряних силах.

Робота ППО 8 жовтня
Як відпрацювала протиповітряна оборона України вночі 8 жовтня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Військові також повідомили, що зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил безпеки!" – закликали у ПС ЗСУ.

Які наслідки російської атаки вночі 8 жовтня по областях?

  • У Черкасах вночі 8 жовтня лунали вибухи. За даними начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у межах області було знешкоджено 15 російських БпЛА.

  • У Ніжині ворог атакував енергетичний об'єкт, унаслідок чого 4,5 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Міський голова Ніжина Олександр Колода повідомив, що після відбою тривоги розпочнуться ремонтно-відновлювальні роботи.

  • Окрім того, Росія атакувала ТЕС ДТЕК. У компанії наголосили, що поранення також отримали двоє енергетиків.

  • В Одеській області вночі також чули вибухи. Понад 5 безпілотників могли атакувати порт у Південному.