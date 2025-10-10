В результате атаки врага столица Украины столкнулась с проблемами электроснабжения и тому подобное. Об этом информирует 24 Канал.

Как дети приходят в себя после атаки на Киев?

Нардеп Роман Грищук обнародовал пост в сети Х, демонстрируя, как выглядит первый урок в одной из школ Киева.

Дети наверстывают сон после ночной атаки. Учитель не мешает,

– написал он.

Учитель, который сделал это фото, Алексей Драга отметил, что в школу после ночной атаки на столицу пришло на его урок только двое учеников.



Ученики в Киеве после ночной тревоги / скриншот поста Драги

Первый урок после тяжелой ночи. Лучше пусть поспят те 45 минут. Остальные дети просто не приехали,

– сообщил педагог.

Интересно! Популярный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков ранее также позволял своим ученикам поспать на первом уроке после ночной воздушной тревоги и атаки врага на столицу.

Учитель при этом объяснил, что работает в частной школе, которая имеет генератор, интернет, воду и укрытие.

Родителям надо было идти на работу, поэтому лучше, чтобы дети были в школе, чем дома,

– уточнил педагог.

И добавил, что в начале учебного года обсуждал с родителями такие ситуации.

Что думают украинцы?

