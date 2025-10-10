Детали работы учебных заведений в Киеве рассказали в Департаменте образования и науки КГГА. Об этом информирует 24 Канал.

Как будут работать школы и садики в столице?

В КГГА уточнили, что в школах и садах есть тепло, свет от генераторов, возможность подзарядить устройства, доступ к воде, укрытие во время воздушной тревоги.

Учебный процесс происходит в условно дистанционном формате: если есть электроэнергия, то учителя проводят онлайн-уроки, или же дети получают задания для самостоятельной работы. В то же время в учреждениях организовали дежурные классы и группы,

– сообщили чиновники.

Также попросили родителей по возможности оставить детей дома, а руководителей учреждений – позволить сотрудникам-родителям дошкольников и учеников сегодня работать дистанционно.

На Киевщине учебные заведения работают в обычном режиме. В населенных пунктах Бориспольского и Броварского районов, где отсутствует свет, школы работают благодаря генераторам.

На базе школ также развернули "пункты несокрушимости". Они не препятствуют полноценному образовательному процессу.

