Они вместе решили смастерить повербанк. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение учителя в Threads.
Как Цыганков с учеником изготавливали повербанк?
Педагог написал: в связи с отключениями света и тем, что ученики часто просят повербанк, которого не хватает, – решил закупить составляющие и сделать повербанк вместе с учеником.
Этого повербанка должно хватить уже на много заряженных телефонов. Чтобы ученики оставались на связи,
– написал Цыганков.
И добавил: а вы говорите, что физика не понадобится.
Впоследствии Руслан Игоревич (заметим, что в этом случае именно Игоревич) сообщил, что вместе с учениками при отключенном свете доделывает второй павербанк.
Уже сегодня проверили в работе. Ученикам нравится. Это главное. И еще. Поддерживайте увлечение детей. Возможно когда-то, это увлечение перерастет во что-то большое,
– подчеркнул Руслан Игоревич.
Интересно! Популярный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков ранее также позволял своим ученикам поспать на первом уроке после ночной воздушной тревоги и атаки врага на столицу.
Как отреагировали украинцы?
Украинцы были поражены этим сообщением и так прокомментировали его:
В ДТЭК отметили: "Вас вообще можно как-то превзойти в учительстве? Хотим миллион таких историй!".
Не, ну после этого, звание "Учитель года" должно быть вашим.
Это не просто урок, а реальная помощь в сложное время! Такие проекты запоминаются на всю жизнь.
Уважение такому учителю.
Хотим к вам на урок физики.
Боже, почему у меня в школе не было таких учителей!
Кто такой Руслан Игоревич?
- Популярный украинский учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков (больше известный в сети как Руслан Игоревич).
- Получил весомую государственную награду – орден "За заслуги" III степени.
- Стал звездой тиктока и любимцем учеников.
- Волонтер, помогает военным.