Але катастрофічного дефіциту кадрів немає. Про це очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Скільки вчителів бракує у школах?

Міністр зазначив, що це офіційні цифри. Однак варто зважати на те, що не всі школи можуть розміщувати свої вакансії.

За словами посадовця, найбільше бракує педагогів, які викладають хімію, фізику, англійську мову, інформатику, математику й українську мову та літературу.

Найгірша ситуація – у малокомплектних школах,

– каже Лісовий.

Він вважає, що громади повинні переглядати свою мережу з огляду на кількість учнів. Адже, додав посадовець, фінансування школи зараз "ходить за дитиною", тож що менше у закладі освіти дітей, то менше навантаження і зарплата у вчителя.

Маленькі школи дуже часто є недоукомплектовані вчителями, і це критично впливає на якість освіти в цих школах,

– заявив міністр.

Як розв'язують питання школи?

Лісовий при цьому зауважив, що часто школи "перекривають" вакансії перерозподілом годин між вчителями, які вже працюють.

За його словами, до викладання залучають також людей, які не мають педагогічної освіти. Каже, що ефективність такого підходу різна.

Міністр вважає, що не треба "прив'язувати" вік чи наявність освіти педагога до його вмінь та знань. Варто зважати на мотивацію та відповідальність.