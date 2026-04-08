Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщил в телеграме, выросли ли де-факто зарплаты педагогов в общинах. Он рассказал о результатах мониторинга оплаты труда школьных учителей.

Повысили ли всем учителям зарплату?

Нардеп сообщил, что в 91,9% общин реальная зарплата учителей выросла на 30% и более благодаря увеличению доплаты за престижность. И добавил, что 40,5% общин повысили размер надбавки за престижность, 51,4% общин оставили ее на том же уровне, 7,3% общин уменьшили в основном из-за нехватки средств.

Бабак уточнил, что нехватка средств спровоцировали неоптимизированные сети учебных заведений, и значительное количество малокомплектных школ и классов с низкой наполняемостью. И добавил, что МОН закладывает в формулу 25% надбавки за престижность.

Если община имеет оптимизированную и эффективную сеть учебных заведений, она имеет возможность выплачивать надбавку в максимальном размере,

– заявил глава Комитета.

И добавил, что сейчас де-факто сформировались различные размеры оплаты труда педагогов в общинах.

В части громад надбавка за престижность выполняет свою стимулирующую функцию, тогда как в других ее размер остается минимальным или даже уменьшается. Это создает неравные условия для учителей и не соответствует задекларированной государственной политике по повышению престижности педагогического труда,

– резюмировал Бабак.

Интересно! Законопроект о реформе оплаты труда педагогов до сих пор не внесли на рассмотрение Верховной Рады. Его должно было разработать МОН Украины до конца первого квартала. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

