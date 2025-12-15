Об этом сообщили на сайте Премии, информирует 24 Канал. Педагог также является финалистом национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Что известно об Александре Думишинце?

Учитель работает в Киеве. Называет учительство работой мечты и признается, что искренне счастлив от того, чем занимается.

На уроках информатики у Александра ученики погружаются в мир современных технологий:

программируют;

создают сайты и приложения;

снимают видео;

работают с анимацией.

Учитель активно интегрирует в обучение Minecraft Education, инструменты ИИ и проектную работу, чтобы сделать обучение практическим и максимально приближенным к реальной жизни.

Как общается с учениками?

Педагог уделяет немало внимания командной работе и открытому диалогу с учениками. Он не избегает сложных тем и говорит с детьми о вызовах войны.

Ученики Александра демонстрируют высокие результаты на национальных и международных конкурсах.

Кроме преподавания, Александр постоянно работает над профессиональным развитием: создает цифровые продукты и курсы для учителей, проводит тренинги по цифровизации образования и делится своим опытом с коллегами.

Что известно о премии? Global Teacher Prize – мировая ежегодная премия для учителей, которые сделали выдающийся вклад в профессию. Премию основал фонд The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на самом высоком уровне. В Украине премию Global Teacher Prize Ukraine проводит ОО "Освитория" с 2017 года.



Александр Думишинец / коллаж Освитории

