Об этом сообщили на сайте Премии, информирует 24 Канал. Педагог также является финалистом национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024.
Что известно об Александре Думишинце?
Учитель работает в Киеве. Называет учительство работой мечты и признается, что искренне счастлив от того, чем занимается.
На уроках информатики у Александра ученики погружаются в мир современных технологий:
программируют;
создают сайты и приложения;
снимают видео;
работают с анимацией.
Учитель активно интегрирует в обучение Minecraft Education, инструменты ИИ и проектную работу, чтобы сделать обучение практическим и максимально приближенным к реальной жизни.
Как общается с учениками?
Педагог уделяет немало внимания командной работе и открытому диалогу с учениками. Он не избегает сложных тем и говорит с детьми о вызовах войны.
Ученики Александра демонстрируют высокие результаты на национальных и международных конкурсах.
Кроме преподавания, Александр постоянно работает над профессиональным развитием: создает цифровые продукты и курсы для учителей, проводит тренинги по цифровизации образования и делится своим опытом с коллегами.
Что известно о премии?
Global Teacher Prize – мировая ежегодная премия для учителей, которые сделали выдающийся вклад в профессию.
Премию основал фонд The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что во всем мире их усилия стоят того, чтобы быть признанными на самом высоком уровне.
В Украине премию Global Teacher Prize Ukraine проводит ОО "Освитория" с 2017 года.
Кто стал лучшим педагогом Украины 2025?
В начале октября в Украине отметили лучших учителей Украины 2025 года.
Лауреатами национальной премии Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, которые своими идеями, новациями и неутомимым трудом меняют образование нашей страны.
В этом году организаторы получили рекордное количество анкет и номинаций – около 3000.
Премия отметила педагогов в рекордных девяти специальных номинациях.
Лучший учитель Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов из Харькова.
Он получил миллион гривен на воплощение образовательной мечты, отмечает 24 Канал.
В эфире Радио "Накипело" педагог рассказал, на что потратит полученные средства.