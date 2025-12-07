Такие данные Госстата привел нардеп Даниил Гетманцев Гетманцев. Об этом информирует 24 Канал.

Сколько в среднем зарабатывают педагоги?

Самые высокие зарплаты по отраслям такие:

ІТ – 65 047 гривен (+717 гривен);

авиатранспорт – 56 854 гривен (-174 гривен);

финансы и страхование – 53 971 гривна (+3 265 гривен).

Самые низкие зарплаты по отраслям: образование – 16 984 гривны (+83 гривны); библиотеки, музеи, архивы – 14 531 гривна (-705 гривен); творчество, искусство и развлечения – 14 809 гривен (без изменений),

– сообщил нардеп.

И добавил, что учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат и это – неприемлемо.

Нардеп при этом заявил, что удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей на 2026 год.

Минимальный оклад будет составлять от 21 тысячи гривен. Это одна из причин, почему мы должны были поддержать Бюджет-2026. Первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году сделан,

– заявил Гетманцев.

Что известно о повышении зарплат учителям?