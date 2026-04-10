Про це у телеграмі написав очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. За його словами, реформа НУШ – це можливість зробити старшу школу орієнтованою на потреби дитини.

Чи відбудеться реформа старшої школи?

Нардеп заявив, що після запровадження реформи учень отримує можливість обирати профіль.

І під час навчання розуміти, як це буде пов'язано з його професією та життям надалі. Обирати те, що подобається, до чого більше здібностей. Тож реформу треба рухати,

– вважає він.

І додає, що успіх реформи залежить від трьох основних блоків. За його словами, зі змістом освіти і підготовкою педагогів усе більш-менш зрозуміло. Тобто програми оновлюють, підручники готують, нову систему підвищення кваліфікації поступово запускають. А от мережа закладів освіти та стан доріг є найпроблемнішими.

Бабак також зауважив, що законодавство визначає вимоги до організації академічних ліцеїв і формування спроможної мережі закладів освіти.

Йдеться, зокрема, про два класи на паралелі та можливість забезпечити 3 профілі навчання. Кожна опорна школа може стати ліцеєм,

– переконаний нардеп.

Він також нагадав, що до повноцінного старту реформи залишається 16 місяців. Часу для врегулювання питань достатньо.

Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.

Що відомо про реформу "Профільна"?