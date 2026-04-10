Про це у телеграмі написав очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак. За його словами, реформа НУШ – це можливість зробити старшу школу орієнтованою на потреби дитини.
Чи відбудеться реформа старшої школи?
Нардеп заявив, що після запровадження реформи учень отримує можливість обирати профіль.
І під час навчання розуміти, як це буде пов'язано з його професією та життям надалі. Обирати те, що подобається, до чого більше здібностей. Тож реформу треба рухати,
– вважає він.
І додає, що успіх реформи залежить від трьох основних блоків. За його словами, зі змістом освіти і підготовкою педагогів усе більш-менш зрозуміло. Тобто програми оновлюють, підручники готують, нову систему підвищення кваліфікації поступово запускають. А от мережа закладів освіти та стан доріг є найпроблемнішими.
Бабак також зауважив, що законодавство визначає вимоги до організації академічних ліцеїв і формування спроможної мережі закладів освіти.
Йдеться, зокрема, про два класи на паралелі та можливість забезпечити 3 профілі навчання. Кожна опорна школа може стати ліцеєм,
– переконаний нардеп.
Він також нагадав, що до повноцінного старту реформи залишається 16 місяців. Часу для врегулювання питань достатньо.
Важливо! До 1 вересня 2027 року громади повинні сформувати мережу освітніх закладів, яка міститиме школи початкової освіти (1 – 4 класи), гімназії (5 – 9) і ліцеї (10 – 11), повідомила заступниця очільника МОН Надія Кузьмичова, пише УП.
Що відомо про реформу "Профільна"?
З 2027 року вже повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.
- З вересня 2025 року стартувало пілотування. Цей етап передбачає тестування нових програм. До нього долучилися 30 ліцеїв із 19 областей.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний.
- У 10 – 12 класах не обов'язково має бути щонайменше 300 учнів у межах реформи старшої школи.
- Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що перехід на 12-річну школу – це не про "додатковий рік" навчання, а про приведення освітньої системи до європейського стандарту.
- Кабмін України не скасовуватиме реформу старшої профільної школи. Також не призупинятиме її. Про це вказано у відповіді на петицію щодо перегляду та тимчасового коригування реалізації реформи НУШ.