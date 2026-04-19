Тут ціни стартують від 100 тисяч гривень за рік, зазначає Education.ua. У яких вишах найвищі і найнижчі ціни, читайте далі.

У яких вишах найвищі ціни в Україні?

Найвищі ціни – у приватних університетах.

10 найдорожчих:

  • Амерікан Юніверсіті Київ – 323 999 гривень;
  • Зігмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень;
  • Український католицький університет – 147 000 гривень;
  • Одеський технологічний університет "ШАГ" – 137 000 гривень;
  • ІТ Степ Університет 119 857 – гривень;
  • Київська школа економіки 117 212 – гривні;
  • Дніпровський технологічний університет ШАГ – 110 000 гривень;
  • Харківський технологічний університет "ІТ STEP" – 100 250 гривень;
  • Neoversity, університет сучасних технологій 100 000 – гривень;
  • Харківська школа архітектури 100 000 – гривень.

У яких вишах найнижчі ціни в Україні?

Найдешевше навчання здебільшого у педагогічних і духовних вишах.

10 найдешевших:

  • 11 750 гривень – Таврійський християнський інститут;
  • 15 000 гривень – Волинська православна богословська академія;
  • 15 177 гривень – Бердянський державний педагогічний університет;
  • 15 500 гривень – Бердянський університет менеджменту і бізнесу;
  • 16847 гривень – ЗУІ імені Ференца Ракоці ІІ;
  • 17 000 гривень – МГПІ "Бейт-Хана";
  • 17 535 гривень – Центральноукраїнський інститут МАУП;
  • 17 550 гривень – Херсонський ННІ НУК ім. адмірала Макарова;
  • 17 612 гривні – ХНПУ імені Сковороди;
  • 17710 гривень – ПНПУ імені Короленка.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка?

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка є одним із провідних вишів України.
  • Торік він був у трійці тих ЗВО, які отримали найбільше заяв від вступників.
  • Ціна на навчання у виші різні. Залежать від спеціальності та освітньої програми.
  • Наприклад, на спеціальності "Економіка та міжнародні економічні відносини" вартість року навчання становить 76600 – 95600 гривень.
  • За рік навчання на "Журналістиці" у КНУ доведеться віддати 76600 гривень.