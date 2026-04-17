Про це поінформував Education.ua. Темпи росту лише прискорюються.
Дивіться також Виш – у топі вподобань вступників: яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка
У якому виші – найдорожче навчання?
Різниця у цінах на навчання у різних вишах України стає дедалі відчутнішою. Найбільш різке підвищення цін на навчання у наших ЗВО відбулося саме за останній рік. Так:
у 2022 році середня вартість навчання становила 19 171 гривню;
у 2023 році – 21 591 гривню;
у 2024 році – 25 347 гривень;
у 2025 році – 30 798 гривень.
Найдорожче навчання – у приватних вишах. Ціни там стартують від 100 тисяч гривень за рік здобуття освіти.
Найвища вартість навчання – в Амерікан Юніверсіті Київ. Торік навчання тут коштувало у середньому 323 999 гривень.
Далі у рейтингу найдорожчих ідуть Зігмунд Фройд Університет Україна – 315 000 гривень та Український католицький університет – 147 000 гривень.
Замикають п'ятірку найдорожчих Одеський технологічний університет "Шаг" – 137 тисяч гривень за рік – та ІТ Степ Університет – близько 120 тисяч гривень на рік.
Дивіться також Вартість зросла на 60%: скільки зараз коштує навчання у вишах
До слова, найвищі ціни на навчання у вишах – у Києві та на заході України. Це може бути пов'язане зі зростанням попиту на навчання у безпечніших регіонах.
Зверніть увагу! 24 Канал розповідав, які ціни на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Що відомо про цьогорічну вступну кампанію?
- Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі.
- За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
- Вже 1 липня відкриється реєстрація електронних кабінетів для вступників у заклади вищої освіти. Загалом тривалість вступної кампанії становитиме 3,5 місяці, уточнив він.
- Шаров також наголосив, що вимоги до вступників майже не змінилися, якщо порівняти з 2025 роком. Хіба що для вступу на "Фармацію" потрібно набрати мінімально не 150, а 140 балів.