Об этом проинформировал Education.ua. Темпы роста только ускоряются.

В каком вузе – самое дорогое обучение?

Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Наиболее резкое повышение цен на обучение в наших ЗВО произошло именно за последний год. Так:

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;

в 2023 году – 21 591 гривну;

в 2024 году – 25 347 гривен;

в 2025 году – 30 798 гривен.

Самое дорогое обучение – в частных вузах. Цены там стартуют от 100 тысяч гривен за год получения образования.

Самая высокая стоимость обучения – в Американ Юниверсити Киев. В прошлом году обучение здесь стоило в среднем 323 999 гривен.

Далее в рейтинге самых дорогих идут Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен и Украинский католический университет – 147 000 гривен.

Замыкают пятерку самых дорогих Одесский технологический университет "Шаг" – 137 тысяч гривен в год – и ИТ Степ Университет – около 120 тысяч гривен в год.

К слову, самые высокие цены на обучение в вузах – в Киеве и на западе Украины. Это может быть связано с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.

