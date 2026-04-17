Об этом проинформировал Education.ua. Темпы роста только ускоряются.
Смотрите также Вуз – в топе предпочтений абитуриентов: какая стоимость обучения в КНУ имени Шевченко
В каком вузе – самое дорогое обучение?
Разница в ценах на обучение в разных вузах Украины становится все более ощутимой. Наиболее резкое повышение цен на обучение в наших ЗВО произошло именно за последний год. Так:
в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;
в 2023 году – 21 591 гривну;
в 2024 году – 25 347 гривен;
в 2025 году – 30 798 гривен.
Самое дорогое обучение – в частных вузах. Цены там стартуют от 100 тысяч гривен за год получения образования.
Самая высокая стоимость обучения – в Американ Юниверсити Киев. В прошлом году обучение здесь стоило в среднем 323 999 гривен.
Далее в рейтинге самых дорогих идут Зигмунд Фрейд Университет Украина – 315 000 гривен и Украинский католический университет – 147 000 гривен.
Замыкают пятерку самых дорогих Одесский технологический университет "Шаг" – 137 тысяч гривен в год – и ИТ Степ Университет – около 120 тысяч гривен в год.
Смотрите также Стоимость выросла на 60%: сколько сейчас стоит обучение в вузах
К слову, самые высокие цены на обучение в вузах – в Киеве и на западе Украины. Это может быть связано с ростом спроса на обучение в более безопасных регионах.
Обратите внимание! 24 Канал рассказывал, какие цены на обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Что известно о нынешней вступительной кампании?
- Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре.
- По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.
- Уже 1 июля откроется регистрация электронных кабинетов для поступающих в учреждения высшего образования. В целом продолжительность вступительной кампании составит 3,5 месяца, уточнил он.
- Шаров также отметил, что требования к поступающим почти не изменились, если сравнить с 2025 годом. Разве что для поступления на "Фармацию" нужно набрать минимально не 150, а 140 баллов.