Education.ua проанализировал, где за обучение придется платить больше. К слову, за 4 года средняя цена обучения в университетах выросла на 60%.

Как выросла стоимость высшего образования?

Цены в украинских вузах растут ежегодно. Темпы только ускоряются. Об этом свидетельствуют данные исследования конкурсных предложений университетов.

За 4 года средняя стоимость обучения выросла примерно на 60%:

в 2022 году средняя стоимость обучения составляла 19 171 гривну;

в 2023 году – 21 591 гривну;

в 2024 году – 25 347 гривен;

в 2025 году – 30 798 гривен.

Наиболее резкое повышение произошло именно за последний год.

Интересно! Директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олег Шаров озвучил даты вступительной кампании во время брифинге в Медиацентре. По его словам, вступительная кампания продлится с 1 июля по 15 октября. Иностранцы будут иметь время на поступление до 1 ноября.

На каких специальностях цена выросла больше всего?

Также предлагаем ознакомиться с 10 специальностями, на которых стоимость обучения существенно повысилась, если сравнить с 2022 годом.

Больше всего дорожают направления, связанные с международной деятельностью, управлением и финансами. Так, средняя стоимость обучения на специальности "Международные отношения" за 4 года выросла на 93% – с 24 920 гривен до 48 079 гривен, а по специальности "Общественное здоровье" на 77% – с 20 284 гривен до 35 809 гривен.

В каком регионе самые высокие цены на обучение?

Самые высокие цены на обучение в вузах – в Киеве и на западе Украины. Это может быть связано с ростом спроса на безопасное обучение.

Самая высокая средняя стоимость обучения в прошлом году:

Черновицкая область – 37 800 гривен.

Львовская область – 37 480 гривен.

Киевская область – 37 308 гривен.

Ивано-Франковская область – 35 828 гривен.

Закарпатская область – 34 504 гривны.

Самая низкая средняя стоимость обучения:

Херсонская область – 22 315 гривен.

Николаевская область – 22 640 гривен.

Запорожская область – 22 780 гривен.

Полтавская область – 23 506 гривен.

Сумская область – 24 124 гривны.



Также на фоне роста цен на высшее образование государство будет предоставлять гранты студентам. Но для этого нужно получить как минимум не низкие баллы на НМТ.

Читайте больше новостей о поступлении в 2026 году: