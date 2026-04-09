Все для повышения зарплаты педагогическим и научно-педагогическим работникам ЗВО. Об этом информирует Министерство образования и науки Украины.
На что направят средства?
Средства перераспределили для реализации с 1 января 2026 года первого этапа анонсированного повышения зарплаты преподавателей на 30%. Также МОН призвало вузы взвешенно планировать расходы.
В университетах надо рационально использовать средства и рассчитывать свои возможности, чтобы на самом деле всем можно было выплачивать повышенные зарплаты,
– отметили в ведомстве.
Также 605 миллиона гривен направили на покрытие повышения зарплат работников колледжей.
Отметим, что недавно глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в своем телеграмме написал: неурегулированный вопрос повышения зарплат преподавателям вузов может привести или к сокращению преподавательского состава или риску закрытия отдельных ЗВО.
Насколько повысят зарплаты педагогам?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат педагогов: учителей, преподавателей и научно-педагогических работников, а также воспитателей в садах.
- Говорится о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- В 2025 году стоимость контрактного обучения в украинских университетах выросла почти на треть. Тенденция сохранится в 2026 году.