После завершения кампании декларирования доходов за 2025 год стало известно, сколько зарабатывают ректоры украинских университетов. Аналитику провело издание "Слово и дело", которое исследовало доходы руководителей 20 самых популярных высших учебных заведений.

Кто получил больше всего в 2025 году?

Лидером рейтинга стал Владимир Бугров – ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. За год он задекларировал 1 миллион 567 тысяч гривен зарплаты на основном месте работы.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Второе место занял Вадим Ткачук – руководитель Национального университета биоресурсов и природопользования Украины с доходом 1 миллион 408 тысяч гривен.

Тройку лидеров замыкает Татьяна Кагановская из Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина – ее годовая зарплата составила 1 миллион 316 тысяч гривен.

В пятерку также вошли Александр Турунцев (1 миллион 269 тысяч гривен) и Анатолий Мельниченко (1 миллион 231 тысяча гривен).

Какие зарплаты у остальных ректоров?

Более 1 миллиона гривен в 2025 году также получили Дмитрий Лукьяненко (КНЭУ им. Гетьмана) и Ирина Вахович. Их доходы составили соответственно 1,03 миллиона гривен и чуть более 1 миллиона гривен. Таким образом, семь ректоров из двадцати преодолели отметку в миллион гривен годовой зарплаты.

Остальные руководители университетов задекларировали меньшие доходы:

Ректор ЛНУ имени Ивана Франко Роман Гладышевский – 961,4 тысячи гривен;

Ректор НУ "Львовская политехника" Наталья Шаховская – 947,2 тысячи гривен;

Ректор НУ "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит – 934,8 тысяч гривен;

Ректор ВНУ им. Леси Украинки Анатолий Цьось – 930,2 тысячи гривен;

Ректор ГВУЗ "УжНУ" Владимир Смоланка – 903 тысячи гривен;

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк – 813,7 тысячи гривен;

Ректор киевского ГУ "КАИ" (НАУ) Ксения Семенова – 772,2 тысячи гривен;

Ректор Государственного торгово-экономического университета в Киеве Анатолий Мазараки – 769,2 тысячи гривен;

Ректор КНУ им. Стефаника Игорь Цепенда – 645,9 тысяч гривен;

Ректор ЧНУ им. Федьковича (Черновцы) Руслан Билоскурский – 636,3 тысячи гривен;

Ректор одесского НУ "ОЮА" Олег Тодощак – 630 тысяч гривен;

Ректор киевского УГУ им. Драгоманова Виктор Андрущенко – 604 тысячи гривен;

Ректор Международного университета Константин Громовенко – декларация отсутствует.

Обратите внимание! В рейтинге учитывали только зарплаты по основному месту работы – без премий, гонораров или других доходов.

