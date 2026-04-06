У декларации также раскрыты доходы членов семьи, имущество и транспорт министра.

Какие доходы имеет министр?

Министр образования и науки Оксен Лисовой подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за 2025 год, в которой указал 1,9 миллиона гривен годовой зарплаты. Это примерно на 500 тысяч гривен больше, чем он получил в 2024 году.

Основную часть семейного дохода составляет именно заработная плата министра. В общем супруги Лисовых задекларировали 2,1 миллиона гривен совокупного дохода за год.

Жена министра, Лариса Лисовая, задекларировала доходы по научной деятельности. Она получила 80 тысяч гривен зарплаты в Институт философии имени Григория Сковороды НАН Украины, а также 179 тысяч гривен в Институт одаренного ребенка НАПН Украины.

Сын супругов Назарий Лисовой указал 561 тысячу гривен денежного обеспечения, полученного во время прохождения военной службы.

Что еще он задекларировал?

Согласно декларации, в собственности министра образования и науки Украины Оксена Лисового находится несколько объектов недвижимости в Киевской области. Речь идет о трех жилых домах площадью 68,8, 51,9 и 53,1 метра квадратных, а также три земельных участка.

Его жена Лариса Лисовая отдельно задекларировала еще один жилой дом площадью 41,5 метра квадратных в той же области. В то же время в Киеве семья фактически проживает в квартире, которая принадлежит родственнице, однако ее площадь в декларации не указана.

Автопарк семьи довольно скромный. Сам министр владеет автомобилем Daewoo Sens 2003 года выпуска, тогда как его сын Назарий имеет в собственности Ford Focus 2016 года выпуска, который он приобрел в 2023 году.

В декларации также указано, что в течение 2025 года семья не совершала покупок новой недвижимости или транспортных средств, что может свидетельствовать об отсутствии значительных расходов на крупные активы в отчетном периоде.

Что известно о Оксена Лисового?