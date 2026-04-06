У декларації також розкрито доходи членів родини, майно та транспорт міністра.

Які доходи має міністр?

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий подав декларацію до Національного агентства з питань запобігання корупції за 2025 рік, у якій вказав 1,9 мільйона гривень річної зарплати. Це приблизно на 500 тисяч гривень більше, ніж він отримав у 2024 році.

Основну частину сімейного доходу становить саме заробітна плата міністра. Загалом подружжя Лісових задекларувало 2,1 мільйона гривень сукупного доходу за рік.

Дружина міністра, Лариса Лісова, задекларувала доходи з наукової діяльності. Вона отримала 80 тисяч гривень зарплати в Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України, а також 179 тисяч гривень в Інститут обдарованої дитини НАПН України.

Син подружжя Назарій Лісовий вказав 561 тисячу гривень грошового забезпечення, отриманого під час проходження військової служби.

Що ще він задекларував?

Згідно з декларацією, у власності міністра освіти і науки України Оксена Лісового перебуває кілька об’єктів нерухомості у Київській області. Йдеться про три житлові будинки площею 68,8, 51,9 та 53,1 метра квадратних, а також три земельні ділянки.

Його дружина Лариса Лісова окремо задекларувала ще один житловий будинок площею 41,5 метра квадратних у тій же області. Водночас у Києві родина фактично проживає у квартирі, яка належить родичці, однак її площа у декларації не вказана.

Автопарк сім’ї доволі скромний. Сам міністр володіє автомобілем Daewoo Sens 2003 року випуску, тоді як його син Назарій має у власності Ford Focus 2016 року випуску, який він придбав у 2023 році.

У декларації також зазначено, що протягом 2025 року сім’я не здійснювала покупок нової нерухомості чи транспортних засобів, що може свідчити про відсутність значних витрат на великі активи у звітному періоді.

Що відомо про Оксена Лісового?