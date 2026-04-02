Про це повідомили в МОН України. Так прокоментували зміни в механізмі оплати праці педагогів, які напрацьовує відомство, зазначає Osvita.ua.
Що зміниться?
Посадовці МОН кажуть, що будь-яке підвищення посадових окладів педагогів автоматично потребує значно більше грошей для інших професій, бо їхні зарплати теж формують на основі єдиної тарифної сітки.
Також у відомстві зазначають, що виведення педагогів з єдиної тарифної сітки дозволить збільшити саме розмір посадового окладу працівника і встановити його кратним до мінімальної зарплати.
Посадовці при цьому очікують, що це дасть можливість сформувати окремий, більш гнучкий механізм оплати праці саме для освітян і забезпечити підвищення в межах передбачених бюджетних можливостей.
Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.
Що відомо про зміну структури зарплат педагогів?
МОН розробило законопроєкт щодо зміни системи оплати праці вчителів. Однак, за словами очільника відомства Оксена Лісового, не було згоди професійних спілок для винесення документа на розгляд Ради.
Посадовець додав, що у його відомства є "план Б". Його можуть реалізувати аж з 2027 року.
Нагадаємо, що очільник МОН Оксен Лісовий заявляв, що його відомство презентує проєкт закону щодо нової моделі зарплат учителів до кінця березня.
Натомість очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак заявив, що без внесення законопроєкту до кінця березня Рада не встигне ухвалити зміни, які могли б запрацювати з 1 вересня 2026 року.