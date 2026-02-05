Про це у своєму телеграм-каналі повідоми міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Дивіться також Як і коли відбуватимуться вступні іспити на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру
Що відомо про експеримент?
Міністр зазначив, що зараз аспірантура поєднує навчання з індивідуальною роботою над дисертацією без окремого фінансування самого дослідження. Це обмежує можливості для експериментів, зменшує мотивацію молодих учених і часто не дає змоги зробити науку основною професійною діяльністю.
У межах експерименту змінюється логіка підготовки PhD: фінансується не статус аспіранта, а конкретний дослідницький проєкт із визначеною метою, строками та очікуваними результатами. Саме результати такого проєкту стають основою для підготовки й захисту дисертації. Фінансування проєкту покриває оплату праці аспіранта та наукового керівника, а також витрати на матеріали, обладнання й використання дослідницької інфраструктури,
– уточнив очільник МОН.
І додав, що добір PhD-проєктів відбуватиметься на конкурсних засадах із науковою експертизою та прозорими правилами, з пріоритетом для STEM-досліджень і напрямів, важливих для економіки та безпеки країни. Також у межах проєктів можлива міжнародна співпраця.
Проєктна аспірантура не замінює чинну систему підготовки аспірантів, а запроваджується як окремий експериментальний формат. Приймання заявок на участь в експериментальному проєкті запланували на березень 2026 року, а початок підготовки аспірантів – у липні 2026 року,
– наголосив міністр.
І пояснив, що постанова дає можливість протестувати модель підготовки PhD через участь у дослідницькому проєкті. Такий підхід перетворює ступінь PhD з формальної ознаки завершення навчання на підтвердження виконаної наукової роботи з чітко окресленим результатом – новими знаннями й технологіями, резюмував Лісовий.
Дивіться також Коли цьогоріч стартують вступні іспити в аспірантуру
Як і коли відбуватимуться вступні іспити на магістратуру та аспірантуру?
Охочі вступити до магістратури вже традиційно складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходитимуть ЄФВВ у межах основної сесії з 26 червня до 14 липня й додаткової з 3 до 21 серпня.
Цьогоріч розширили перелік предметних тестів ЄФВВ: до вже наявних у попередні роки десяти (з економіки та міжнародної економіки, інформаційних технологій, історії мистецтва, мовознавства, обліку та фінансів, педагогіки та психології, політології та міжнародних відносин, права та міжнародного права, психології та соціології, управління та адміністрування) додадуть предметний тест з біоетики.
Майбутні аспіранти складатимуть цьогоріч ЄВІ та проходитимуть єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) протягом 14 – 29 липня у межах основної сесії та 24 – 28 серпня у межах додаткової, повідомив Український центр оцінювання якості освіти.