Відповідну норму містить наказ МОН України, який регламентує проведення НМТ у 2026 році. Цей наказ відомство недавно зареєструвало в Міністерстві юстиції.
Що мають знати абітурієнти?
Проведення спеціальної сесії ЄВІ передбачає наказ Міністерства освіти і науки України.
Участь у спеціальній сесії буде платною, вартість оприлюднять влітку.
Учасниками цього іспиту можуть стати вступники, які хочуть ще раз скласти іспит і покращити свій результат. Але використати результат тестування можна буде лише для вступу на контракт.
Також узяти участь у спеціальній сесії ЄВІ зможуть вступники, які не реєструвались для участі в основній або додатковій сесії, а також ті, хто зареєструвався, але не зміг взяти в них участь.
Тестування відбуватиметься з 11 до 13 вересня.
Чи можна для вступу в магістратуру використати іспити минулих років?
- Вступники в магістратуру цьогоріч зможуть використати для вступу результати іспитів, отримані у попередні роки. Зокрема, надати результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ) за 2024 чи 2025 роки або скласти іспит у 2026 році, зазначали у МОН.
- Для вступу у магістратуру також можна буде використати бали єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2025 або 2026 року.
- Щоб отримати право брати участь у конкурсному відборі, учасник ЄВІ має подолати "пороговий бал", тобто набрати 5 тестових балів. Ця норма стосуватиметься і тесту з іноземної мови, і тесту загальної навчальної компетентності.
- "Поріг" єдиного фахового вступного випробування становитиме 35 тестових балів.
- При цьому деякі пільгові категорії вступників зможуть вступити в магістратуру за результатами співбесіди замість ЄВІ та фахового іспиту замість ЄФВВ.