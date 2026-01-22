Відповідну норму містить наказ МОН України, який регламентує проведення НМТ у 2026 році. Цей наказ відомство недавно зареєструвало в Міністерстві юстиції.

Дивіться також Коли розпочнуться вступні іспити в магістратуру у 2026 році

Що мають знати абітурієнти?

Проведення спеціальної сесії ЄВІ передбачає наказ Міністерства освіти і науки України.

Участь у спеціальній сесії буде платною, вартість оприлюднять влітку.

Учасниками цього іспиту можуть стати вступники, які хочуть ще раз скласти іспит і покращити свій результат. Але використати результат тестування можна буде лише для вступу на контракт.

Також узяти участь у спеціальній сесії ЄВІ зможуть вступники, які не реєструвались для участі в основній або додатковій сесії, а також ті, хто зареєструвався, але не зміг взяти в них участь.

Тестування відбуватиметься з 11 до 13 вересня.

Дивіться також Коли цьогоріч стартують вступні іспити в аспірантуру

Чи можна для вступу в магістратуру використати іспити минулих років?