Відповідний наказ МОН зареєстрували в Міністерстві юстиції. Про це інформує 24 Канал.
Дивіться також МОН готує зміни для вступників в аспірантуру
Коли вступні іспити в аспірантуру у 2026 році?
Так, основна сесія іспитів в аспірантуру відбудеться з 14 до 29 липня.
Додаткова сесія іспитів для майбутніх докторів філософії та докторів мистецтва триватиме з 24 до 28 серпня.
Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.
Для отримання права брати участь у конкурсному відборі в аспірантуру вступник має набрати сумарно не менше ніж 300 рейтингових балів за два блоки єдиного вступного іспиту. А також – не менше ніж 25 тестових балів, які становлять 100 рейтингових балів, з методології наукових досліджень.
Дивіться також Якою буде освіта у 2026 році: від підвищення зарплат учителям і стипендій студентам до реформ
Що зміниться цьогоріч для вступників в аспірантуру?
- Міністерство освіти і науки України має намір запровадити єдиний поріг за сумою результатів двох блоків єдиного вступного іспиту для абітурієнтів, які прагнуть навчатися в аспірантурі.
- Така пропозиція є у Порядку прийому на навчання до вишів у 2026 році, який оприлюднило МОН.
- Так, для участі у конкурсному відборі в аспірантуру цьогоріч планують допускати тих вступників, які сумарно наберуть не менше ніж 300 рейтингових балів за виконання тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови як двох складових ЄВІ.
- А у разі проходження співбесіди з іноземної мови замість ЄВІ оцінка за це вступне випробування має становити не менше ніж 150 балів.